Шоу 'Холостячка' на СТБ: хто покинув проєкт у 8 випуску

У восьмому випуску реаліті "Холостячка" за серце головної героїні – актриси Ксенії Мішиної – боролися троє чоловіків. За підсумками етеру шоу покинув Андрій Рибак.

У фінал проєкту вийшли два учасники: Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко. Детальніше – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

З кожним із чоловіків у Ксенії вже збудована своя історія стосунків, але, щоб не помилитися у виборі, цього тижня вона вирішила дізнатися їхні родини.

Під час побачення з Андрієм Рибаком він "присвятив" Мішиній цілу вулицю в місті Житомир, а також подарував їй атмосферу романтики та кохання. Після цього він познайомив головну героїню з мамою та сестрою. Усе пройшло на вищому рівні, і Ксенія відчула себе як вдома.

Після цього пара вирушила в ресторан. Під час побачення Рибак зізнався, що зовсім недавно йому написала колишня дівчина, з якою він перебував у стосунках до проєкту. За його словами, йому доведеться з нею зустрітися і все пояснити. У підсумку Ксенія неоднозначно на це відреагувала.

На церемонії троянд під час відходу Андрія Рибака Мішина заявила, що більше не бачить себе поруч із цією людиною.

Раніше, під час сьомого випуску реаліті "Холостячка", розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком.

Пізніше ексучасник реаліті-шоу Євген Ковтуненко назвав головну причину свого вильоту в сьомому етері із шоу.

Також учасник реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт прокоментував скандал, який розгорівся на шоу навколо його друга Андрія Рибака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в сьомому випуску популярного реаліті "Холостячка" шоу покинув Євген Ковтуненко.