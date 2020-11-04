Шоу "Холостячка": де і коли дивитися третій випуск

У п'ятницю, 6 листопада, о 19:00 на каналі СТБ відбудеться третій випуск реаліті-шоу "Холостячка" з головною героїнею – українською актрисою Ксенією Мішиною.

Так, новий тиждень у проєкті буде присвячений захопленням. Кожен учасник, який бореться за серце Мішиної, опише одне зі своїх хобі, яке він хотів би розділити з Ксенією. Записки для Холостячки будуть знову анонімними. Тому головна героїня вибере собі супутника для побачення, орієнтуючись виключно на те, чи буде їй цікаве запропоноване проведення часу. Про це повідомляється на сайті "СТБ".

Як виявиться, відразу двоє чоловіків напишуть в записках про бажання провести час з Ксенією за штурвалом.Про те, чи зможуть учасники мирно вирішити між собою, кому саме дістанеться зустріч з Ксенією – дивіться вже цієї п'ятниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками другого випуску популярного шоу "Холостячка", який вийшов на каналі СТБ в п'ятницю, 30 жовтня, проєкт покинув фотограф Володимир Оксамитний.