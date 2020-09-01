Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Глядачі нового випуску російського шоу Comment Out рознесли авторів проєкту за жарти, присвячені протестам в Хабаровську (РФ) та мітингам в Білорусі після президентських виборів.

Так, в опублікованому 31 серпня випуску учасниками були співачка Лоліта Мілявська і музикант Юрій Музиченко. Майже всі випробування на проєкті мали складалися з політичних коментарів в соцмережах (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Юрію Музиченко запропонували написати фігуристові Євгену Плющенко в Instagram коментар про біло-червоно-білий прапор Білорусі, який був державним до 1996 року. У тексті йшлося про те, що його придумала опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, "коли побачила слід від місячних на прокладці".

Наступне завдання полягало в тому, що потрібно було опублікувати фотографію Олександра Лукашенка з таким текстом: "Не дозволяйте собою маніпулювати! Включайте мізки! Не буде бацьки – не буде Білорусі!"

Ще один коментар в якості покарання був пов'язаний з протестами на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Музиченко запропонували зробити публікацію з фотографією мітингу в місті та описати її так:

"Відрізняй пісюн від пальця! Хабаровськ – не Білорусь! Ніяких концертів там! Брудне містечко, яке заступається за вбивцю! Вангую, новий банний князь вмиє це бидло", – говорилося в тексті покарання.

Музикант відмовився виконувати ці завдання та відреагував на подібні тексти обуренням: "Навіщо ви таке придумали, це ж дуже образливо? Я не буду цього робити, йдіть н**й".

"Музиченко молодець. А ось редактори з Comment Out дісталися дна", "Огидно! Позорище так поливати брудом Білорусь і Хабаровськ", "Жартувати можна про все, але тільки в тому випадку, якщо це смішно. А тут маніпуляція на гостру та болючу тему. Дурна і зла. Шановні Марконі й Чікен карі – ви не смішні, ви дол**би"," Нас в Білорусі б'ють, знищують, ґвалтують, а вам смішно", "Вперше я ні разу не посміялася за весь випуск... Загальне враження – жах", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.