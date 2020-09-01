Глядачі нового випуску російського шоу Comment Out рознесли авторів проєкту за жарти, присвячені протестам в Хабаровську (РФ) та мітингам в Білорусі після президентських виборів.

Так, в опублікованому 31 серпня випуску учасниками були співачка Лоліта Мілявська і музикант Юрій Музиченко. Майже всі випробування на проєкті мали складалися з політичних коментарів в соцмережах (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Юрію Музиченко запропонували написати фігуристові Євгену Плющенко в Instagram коментар про біло-червоно-білий прапор Білорусі, який був державним до 1996 року. У тексті йшлося про те, що його придумала опозиційна кандидатка в президенти Світлана Тіхановська, "коли побачила слід від місячних на прокладці".

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Наступне завдання полягало в тому, що потрібно було опублікувати фотографію Олександра Лукашенка з таким текстом: "Не дозволяйте собою маніпулювати! Включайте мізки! Не буде бацьки – не буде Білорусі!"

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Ще один коментар в якості покарання був пов'язаний з протестами на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Музиченко запропонували зробити публікацію з фотографією мітингу в місті та описати її так:

"Відрізняй пісюн від пальця! Хабаровськ – не Білорусь! Ніяких концертів там! Брудне містечко, яке заступається за вбивцю! Вангую, новий банний князь вмиє це бидло", – говорилося в тексті покарання.

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Музикант відмовився виконувати ці завдання та відреагував на подібні тексти обуренням: "Навіщо ви таке придумали, це ж дуже образливо? Я не буду цього робити, йдіть н**й".

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

"Музиченко молодець. А ось редактори з Comment Out дісталися дна", "Огидно! Позорище так поливати брудом Білорусь і Хабаровськ", "Жартувати можна про все, але тільки в тому випадку, якщо це смішно. А тут маніпуляція на гостру та болючу тему. Дурна і зла. Шановні Марконі й Чікен карі – ви не смішні, ви дол**би"," Нас в Білорусі б'ють, знищують, ґвалтують, а вам смішно", "Вперше я ні разу не посміялася за весь випуск... Загальне враження – жах", – написали люди.

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Шоу Comment Out розкритикували через жарти про політику

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко засвітила білизну в ефірі Comment Out.

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