Шостий випуск "Холостяка" закінчився скандалом: що трапилося

Вчора, 10 квітня, вийшов шостий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10", фінал якого закінчився скандалом.

Як пише прес-служба телеканалу СТБ, такої церемонії троянд не очікував ніхто.

Холостяк Макс Михайлюк Instagram @holostyakstb

Так, церемонія почалася з тайського танцю, а закінчилася гучним скандалом і образою учасниць. У фіналі Холостяк вручив троянди всім дівчатам, крім Даші. Це стало несподіванкою для самої учасниці, адже у неї на проекті з Максом був перший поцілунок.

Дорогою до машини Холостяк зізнався, що хотів би виконати бажання Даші – скупатися удвох. Після чого Макс з учасницею опинилися в басейні, де почали пристрасно цілуватися. Інші учасниці також підійшли до басейну, де були шоковані побаченим.

Instagram @holostyakstb

Поцілунок Макса й Даші призвів до істерики, сліз, образ і розчарувань інших учасниць: хтось втік зі знімального процесу, а хтось – почав кричати про розбите серце.

stb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка викликала ажіотаж у мережі.

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