Шоптенко зізналась, що досі повінчана з ексчоловіком Дікусаром

Відома українська хореографиня Олена Шоптенко заявила, що, будучи в шлюбі з Олексієм Івановим, вона досі повінчана з ексчоловіком Дікусаром.

Артистка зізналася в передачі "Зірковий шлях", що через чотири роки після розірвання цивільного шлюбу з танцюристом перебуває на стадії розірвання їхнього вінчаного шлюбу.

Як стверджує Шоптенко, вони з Дікусаром повінчалися, оскільки ставилися до своїх стосунків досить серйозно.

"Ми цього дуже хотіли, і ми так зробили. Життя показало інше", – розповідала хореографиня.

До слова, Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко були одружені 3 роки. Зіркова пара побралася 2013 року.

А вже 2016 року танцівниця вийшла заміж за співвласника бібліотеки Botan Олексія Іванова. Через два роки в пари народився первісток – син Олексій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Олена Шоптенко більше не братиме участі в шоу "Танці з зірками".