Схопив за волосся: на популярну американську співачку напав фанат. Відеофакт

Скандальна американська співачка і актриса Майлі Сайрус потрапила в неприємну ситуацію – на неї накинувся фанат.

Відповідне відео розміщено в YouTube-каналі CELEBRITY GOSSIP, де уточнюється, що це сталося, коли вона з чоловіком Ліамом Хемсвортом покидала готель в Барселоні (щоб подивитися відео, просркольте до кінця сторінки).

Парочку оточив натовп шанувальників, коли вони обидва йшли до машини. Один з найнахабніщих фанатів раптово схопив співачку за волосся, коли вона пробивалася до транспорту і спробував поцілувати.

Фанат схопив Майлі Сайрус за волосся Кадр з відео

Охорона Сайрус швидко встигла відреагувати і відтіснила настирливого залицяльника. А шоковану Майлі чоловік ніжно обійняв і довів до місця призначення.

Майлі Сайрус Instagram @ mileycyrus

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майлі відома тим, що влаштовує справжні шоу на концертах, а також часто її оголені знімки виявляються в інтернеті. Восени

2018 року епатажна Сайрус зняла провокаційний кліп в Києві. Через неї навіть перекривали Дарницький міст.

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