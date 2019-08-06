"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Зірки та російські знаменитості масово відреагували на звістку про смерть бізнес-леді, фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Так, телеведуча Ксенія Собчак написала на своїй сторінці в Telegram, що отримала підтвердження від родичів. "Мені підтвердили близькі родичи – померла Алла Вербер. Приголомшлива і дуже талановита була жінка", – написала вона.

Модель і ведуча Олена Водонаєва коротко відповіла, що для неї ця новина стала шоком.

Знаменитий співак Філіп Кіркоров закликав публіку в коментарі "Говорить Москва" не задаватися питаннями про долю ЦУМу. "Так, це велика втрата, велике горе для всіх нас, для її друзів", – наголосив він.

Шоумен Максим Галкін також відреагував в Instagram. "У це неможливо повірити – не стало Алли Вербер. До останнього сподівався, що це не так, але ЗМІ підтверджують. Світла пам'ять. Дуже була гідною людиною. Співчуття рідним і близьким", – зазначив він.

Співачка Віра Брежнєва: "Втрата... ще одна. Приголомшлива Алла Вербер. Шок".

Історик моди Олександр Васильєв заявив, що модний світ носитиме траур по Вербер. "Алла Вербер була жінкою-святом. Дуже добрим другом. Чуйна. Хлібосольна. Добра. Талановита. Гламурна. Світ моди носитиме траур, особливо ЦУМ, якому вона віддала багато років, її сім'я. Її приголомшлива енергія наповнювала нас усіх. Це сумна і несподівана подія. Це дуже несподіваний кінець для дуже життєлюбної жінки", – написав він.

Фешн-стиліст "Першого каналу" Еліна написала: "Як сумно читати, коли йдуть з життя такі талановиті люди. Алла Вербер завжди була моїм прикладом і натхненником. Спочивай з миром".

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бледанс також відреагувала: "Аллочко, як же так?! Як раптово смерть розпускає свої кістляві лапи! Співчуття родині".

Фешн-блогер Elena Gera: "Алло, я не вірю! Не хочу вірити! Така яскрава, молода, активна. Дуже багато зробила для fashion-індустрії в Росії. Нескінченно літала, не пам'ятаючи про режим і сон. Гарнішала та молоділа на очах. Авторитет у російській моді неоціненний. Сумуємо і пам'ятаємо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про смерть Вербер з'явилася 6 серпня. За даними ЗМІ, знаменитість напередодні була доставлена в лікарню через важку хворобу. Що примітно, Вербер довгий час боролася з раком.

Пізніше стало відомо, що після госпіталізації медики зафіксували у неї анафілактичний шок. Він спровокував відмову органів та обширний інфаркт, який став причиною смерті.

Незадовго до смерті Вербер відвідала ювілей Ігоря Крутого в Туреччині. Вона виглядала цілком здоровою і щасливою. Опубліковано останні фото.

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