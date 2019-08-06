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"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

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Зірки та російські знаменитості масово відреагували на звістку про смерть бізнес-леді, фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Так, телеведуча Ксенія Собчак написала на своїй сторінці в Telegram, що отримала підтвердження від родичів. "Мені підтвердили близькі родичи – померла Алла Вербер. Приголомшлива і дуже талановита була жінка", – написала вона.

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Модель і ведуча Олена Водонаєва коротко відповіла, що для неї ця новина стала шоком.

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Знаменитий співак Філіп Кіркоров закликав публіку в коментарі "Говорить Москва" не задаватися питаннями про долю ЦУМу. "Так, це велика втрата, велике горе для всіх нас, для її друзів", – наголосив він.

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер
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Шоумен Максим Галкін також відреагував в Instagram. "У це неможливо повірити – не стало Алли Вербер. До останнього сподівався, що це не так, але ЗМІ підтверджують. Світла пам'ять. Дуже була гідною людиною. Співчуття рідним і близьким", – зазначив він.

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Співачка Віра Брежнєва: "Втрата... ще одна. Приголомшлива Алла Вербер. Шок".

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Історик моди Олександр Васильєв заявив, що модний світ носитиме траур по Вербер. "Алла Вербер була жінкою-святом. Дуже добрим другом. Чуйна. Хлібосольна. Добра. Талановита. Гламурна. Світ моди носитиме траур, особливо ЦУМ, якому вона віддала багато років, її сім'я. Її приголомшлива енергія наповнювала нас усіх. Це сумна і несподівана подія. Це дуже несподіваний кінець для дуже життєлюбної жінки", – написав він.

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Фешн-стиліст "Першого каналу" Еліна написала: "Як сумно читати, коли йдуть з життя такі талановиті люди. Алла Вербер завжди була моїм прикладом і натхненником. Спочивай з миром".

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бледанс також відреагувала: "Аллочко, як же так?! Як раптово смерть розпускає свої кістляві лапи! Співчуття родині".

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Фешн-блогер Elena Gera: "Алло, я не вірю! Не хочу вірити! Така яскрава, молода, активна. Дуже багато зробила для fashion-індустрії в Росії. Нескінченно літала, не пам'ятаючи про режим і сон. Гарнішала та молоділа на очах. Авторитет у російській моді неоціненний. Сумуємо і пам'ятаємо".

"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер
"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер
"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер
"Шок, як же так?!" Зірки відреагували на смерть Алли Вербер

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про смерть Вербер з'явилася 6 серпня. За даними ЗМІ, знаменитість напередодні була доставлена в лікарню через важку хворобу. Що примітно, Вербер довгий час боролася з раком.

Пізніше стало відомо, що після госпіталізації медики зафіксували у неї анафілактичний шок. Він спровокував відмову органів та обширний інфаркт, який став причиною смерті.

Незадовго до смерті Вербер відвідала ювілей Ігоря Крутого в Туреччині. Вона виглядала цілком здоровою і щасливою. Опубліковано останні фото.

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Особи
Максим Галкін Філіп Кіркоров Евеліна Бледанс Віра Брежнєва Олена Водонаєва Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес смерть
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