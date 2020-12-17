Шнурова висміяли в мережі за страх сказати Путіну обіцяне в Дудя "досить". Відео

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров як продюсер каналу RTVI відвідав щорічну пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він поставив главі держави кілька запитань, після чого музиканта висміяли в мережі за "боягузтво".

Шнурову нагадали, що у 2017 році під час інтерв'ю журналісту Юрію Дудю він заявляв: якщо опиниться перед Путіним, то скаже йому одне слово "досить". Однак під час конференції музикант запитав у президента РФ лише про те, як "простій людині" описувати життя, не використовуючи ненормативну лексику. Відповідне відео, на якому порівняли обіцянку артиста і його реальне запитання, було опубліковано у Twitter-акаунті російського політика Іллі Яшина (ролик дивіться в кінці новини).

Сергій Шнуров на пресконференції Путіна Скриншот із відео

Чоловік пожартував над тим, як музикант "вміє відповідати за свої слова" і, що він сказав главі РФ "всю правду".

"Шнуров вміє відповідати за слова, звичайно. Обіцяв при зустрічі з Путіним сказати йому всю правду. Так і зробив. Ну майже", – з іронією зазначив Яшин.

Сергій Шнуров і Юрій Дудь скріншот з відео

У коментарях під публікацією політика багато користувачів висловили свою думку з приводу цієї ситуації. Багато користувачів уточнили, що були здивовані "боягузтвом" Шнурова. Інші ж заявили, що очікували такого від музиканта.

Що? Шнуров боягуз? Не може бути!

Мене звуть Шнуров, я напи*дів у Дудя.

Пі*даболом, ти мене називала.

Він опинився перед телевізором як і вся Росія.

А що ви хочете від блазня?

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.