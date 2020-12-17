Шнурова висміяли в мережі за страх сказати Путіну обіцяне в Дудя "досить". Відео

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров як продюсер каналу RTVI відвідав щорічну пресконференцію президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він поставив главі держави кілька запитань, після чого музиканта висміяли в мережі за "боягузтво".

Шнурову нагадали, що у 2017 році під час інтерв'ю журналісту Юрію Дудю він заявляв: якщо опиниться перед Путіним, то скаже йому одне слово "досить". Однак під час конференції музикант запитав у президента РФ лише про те, як "простій людині" описувати життя, не використовуючи ненормативну лексику. Відповідне відео, на якому порівняли обіцянку артиста і його реальне запитання, було опубліковано у Twitter-акаунті російського політика Іллі Яшина (ролик дивіться в кінці новини).

Чоловік пожартував над тим, як музикант "вміє відповідати за свої слова" і, що він сказав главі РФ "всю правду".

"Шнуров вміє відповідати за слова, звичайно. Обіцяв при зустрічі з Путіним сказати йому всю правду. Так і зробив. Ну майже", – з іронією зазначив Яшин.

У коментарях під публікацією політика багато користувачів висловили свою думку з приводу цієї ситуації. Багато користувачів уточнили, що були здивовані "боягузтвом" Шнурова. Інші ж заявили, що очікували такого від музиканта.

Що? Шнуров боягуз? Не може бути!

Мене звуть Шнуров, я напи*дів у Дудя.

Пі*даболом, ти мене називала.

Він опинився перед телевізором як і вся Росія.

А що ви хочете від блазня?

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.