Лідер гурту "Ленінград" та член "Партії Зростання" Сергій Шнуров присвятив вірш президенту Росії Володимиру Путіну й висміяв рішення щодо обнулення президентських термінів у РФ.

Вірш артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров ria.ru

Зокрема, у тексті Шнуров передбачає, що рішення внести поправки до Конституції було прийнятого для того, щоб Путін зміг зберегти за собою посаду президента.

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

Улыбался сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал как,

Так уйти, чтобы остаться.

"Можно не любить меня.

На все, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды,

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем,

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

Х*й чего изменишь махом.

Как веревочке не виться,

Будешь избранным Монархом".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.

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