Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на новину про те, що коронавірус передається статевим шляхом.

Артист присвятив цьому вірш, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров ria.ru

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

В связи с заражений ростом,

Тра*ались в перчатках с маской.

Их теперь найти непросто,

Как гондон с клубничной смазкой.

К черту полумеры эти!

Вирус бьет людей под дых.

Нужно химзащиту в сети,

Выкинуть для молодых.

Пусть е**тся на здоровье!

Страшным – по противогазу.

Повышают поголовье,

Так, мы победим заразу.

Что нам гонорея, триппер?

Кто остыл, готовь навынос.

Жить без секса в этом трипе,

Хуже чем коронавирус.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.