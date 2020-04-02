Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на новину про те, що коронавірус передається статевим шляхом.
Артист присвятив цьому вірш, який опублікував на особистій сторінці в Instagram.
Сергій Шнуров
ria.ru
Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:
В связи с заражений ростом,
Тра*ались в перчатках с маской.
Их теперь найти непросто,
Как гондон с клубничной смазкой.
К черту полумеры эти!
Вирус бьет людей под дых.
Нужно химзащиту в сети,
Выкинуть для молодых.
Пусть е**тся на здоровье!
Страшным – по противогазу.
Повышают поголовье,
Так, мы победим заразу.
Что нам гонорея, триппер?
Кто остыл, готовь навынос.
Жить без секса в этом трипе,
Хуже чем коронавирус.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.
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