Шнуров вперше показав свою молоду дружину: як вона виглядає

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров вперше показав громадськості обличчя своєї 29-річної дружини, дочки російського мільйонера Валерія Абрамова, Ольги.

Відео з коханою 47-річний музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram. З Абрамовою вони живуть в шлюбі два роки, проте весь цей час Шнуров показував її в соцмережах тільки зі спини (відео дивіться в кінці новини)..

"Не дивлюся тепер наліво, Тільки прямо на тебе. Мені? Така королева? Як прекрасно жити в коханні!" – підписав музикант чорно-біле відео.

Сергій Шнуров з Ольгою Абрамовою Скріншот Instagram @shnurovs

Також в Instagram-сторіз Шнуров опублікував відео, на якому Абрамова ефектно йде спиною до камери, а потім обертається, щоб подивитися на чоловіка.

Це вже четверта дружина Сергія Шнурова. У 2018 році він таємно розписався з Абрамовою в одному з московських РАЦСів.

Ольга Абрамова в Instagram-сторіз Сергія Шнурова

Нагадаємо, попередніми дружинами Шнурова були: Марія Ісмагілова (в шлюбі народилася дочка Серафима), Світлана Костіцина (народила Шнурову сина Апполона) і Олена (Матильда) Мозгова. З останньою дружиною Сергій розлучився в серпні 2018 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров став генеральним продюсером телеканалу RTVI.