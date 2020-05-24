Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував скарги продюсера Йосипа Пригожина на важке життя артистів під час карантину.

На своїй сторінці в Instagran музикант опублікував новий вірш.

Сергій Шнуров КП

Так, в інтерв'ю "Вечірній Москві" Пригожин сказав:

"Артисти опинилися в жахливої ситуації, особливо молоді. Навіть перша десятка найпопулярніших зірок сьогодні практично бідує, так як всі вони втратили можливість заробляти й практично проїдають те, що вдалося свого часу зібрати".

Йосип Пригожин fontanka.ru

На заяву продюсера відреагував Шнуров (далі наводимо текст вірша мовою оригіналу):

"Жизнь бывает повернется

Не фасадом, а фанерой.

Я ху*ю, дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из "пятерочки". Пока".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував новину про те, що під час карантину збільшилася кількість вбивств.

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