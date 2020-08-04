Шнуров висміяв патріарха Кирила через "хрест у Роллс-Ройзі": що стало причиною
Російський музикант і співак Сергій Шнуров опублікував вірш про патріарха Московського і всієї Русі Кирила, який нещодавно спростував чутки про своє багатство.
Твір з'явився на сторінці артиста в Instagram. Нагадаємо, нещодавно єпископ Російської православної церкви заявив, що в новинах говорять жахливі речі про розкіш священнослужителів, щоб вони перестали говорити Божу правду.
"Як тільки будемо говорити те, що приємно чути сильним світу цього, ніякої критики на адресу Церкви не буде, все моментально зникне, на руках носити будуть", – відзначив патріарх Кирило.
Проте Шнуров не повірив словам єпископа РПЦ і висміяв його у вірші.
"На руке часы за тыщи, Крест торчит из Роллс-Ройса. Ты, мирянин, Бога бойся, Обретёт, кто духом нищий. Что вы взяли за манеры, Начитавшись глупостей? Это все вопросы веры, Батюшки же вне страстей", – написав музикант.
Користувачі соцмережі погодилися зі словами співака і написали, що також не довіряють патріарху Кирилу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шнуров зухвало прокоментував напад на знімальну групу Ксенії Собчак в Середньоуральському жіночому монастирі, що знаходиться під контролем повсталого проти РПЦ і світської влади РФ схиігумена Сергія Романова.