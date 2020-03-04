Шнуров випустив їдку пісню про вибори

Лідер гурту "Ленінград" та член "Партії Зростання" Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.
Так, уривок пісні, яка містить матюки, він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У треку Шнуров заявив, що "в**бе всіх конкурентів". А також зазначив, що "його партія зростає, як член у молодого" (щоб переглянути відео, досскрольте новину до кінця).
Сергій Шнуров
Фото: rg.ru
Далі наводимо текст пісні
Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом в**бу –
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты – пи**ры,
Засажу по гланды всем!
Who is Шнуров?
Шнуров х*й.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак відреагувала на вступ лідера гурта "Ленінград" Сергія Шнурова в політичну парію "Партія Зростання".
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