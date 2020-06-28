Шнуров в нецензурній формі висміяв Собчак після нападу ченців

Російський музикант і співак Сергій Шнуров зухвало прокоментував напад на знімальну групу Ксенії Собчак в Середньоуральському жіночому монастирі, що знаходиться під контролем повсталого проти РПЦ і світської влади РФ схиігумена Сергія Романова.

Шнур в звичній для нього жартівливо-саркастичній манері зазначив, що Собчак "кортить потрапити у халепу", вона постійно хоче хайпа. Вірш він опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Також він вказав, що Собчак постійно лізе туди, де її не чекають, при цьому потім скаржиться на те, що їй грубо дають відсіч. Артист висміяв інцидент, що стався з Собчак і пригадав їй скандал, який раніше виник навколо недоречною жарти на тему згвалтування співака Стаса Кошстюшкіна.

Далі наводимо повний текст вірша:

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі відомо про перелом руки в районі ліктя у оператора, який разом з Собчак вів зйомку в монастирі. На Ксенію і її колег напали чоловіки в чорному одязі, які можуть бути прихильниками схиігумена Романова. У РПЦ тим часом порадили цей монастир не відвідувати.