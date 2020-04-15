Шнуров розповів, що хворий на коронавірус: співак дивно прокоментував заяву

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров заявив, що хворий на коронавірус. Незабаром після цього він спростував свої слова.

Так, про діагноз артист розповів під час прямого ефіру з футболістом Олександром Кержакова в Instagram. Шнуров також зізнався, що хотів би піти в Держдуму і заразити депутатів. Однак пізніше він опублікував у своїх Stories відео, де повідомив, що це був всього лише жарт (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Сергій Шнуров Фото: instagram/shnurovs

"Жоден вірус ще не відміняв жартівливого діалогу і розмови ні про що. Ми прекрасно провели ефір з Олександром, я просто дуже не хотів, щоб він приїжджав до мене на дачу. Я радий, що ви переживаєте за моє здоров'я. Якщо я захворію, то зроблю офіційну заяву, а не в прямому ефірі Instagram", – сказав Шнуров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.