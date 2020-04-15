Шнуров розповів, що хворий на коронавірус: співак дивно прокоментував заяву

Крістіна Долматова люди 19:39, 15.04.2020

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров заявив, що хворий на коронавірус. Незабаром після цього він спростував свої слова.

Так, про діагноз артист розповів під час прямого ефіру з футболістом Олександром Кержакова в Instagram. Шнуров також зізнався, що хотів би піти в Держдуму і заразити депутатів. Однак пізніше він опублікував у своїх Stories відео, де повідомив, що це був всього лише жарт (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Сергій Шнуров
Фото: instagram/shnurovs

"Жоден вірус ще не відміняв жартівливого діалогу і розмови ні про що. Ми прекрасно провели ефір з Олександром, я просто дуже не хотів, щоб він приїжджав до мене на дачу. Я радий, що ви переживаєте за моє здоров'я. Якщо я захворію, то зроблю офіційну заяву, а не в прямому ефірі Instagram", – сказав Шнуров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

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