Шнуров розповів, чий Крим і Донбас, та висловився про Путіна. Відео

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно став членом "Партії Росту" в російській Держдумі, відповів на питання чий Крим і Донбас, а також вказав, що Володимир Путін – "красунчик".

Так, Шнуров дав інтерв'ю телеведучій Тіні Канделакі на радіо "Комсомольская правда" (дивіться відео в кінці новини).

Шнуров і Канделакі Комсомольська правда

В ході бесіди Канделакі поставила Сергію ряд провокаційних питань. Цікаво, що на питання "Крим наш?" скандальний співак не зміг відповісти відразу – він прочекав 10 секунд, після чого сказав: "Поживемо – побачимо".

Сергій Шнуров Комсомольська правда

Також Шнуров висловився і про російського президента – Канделакі запитала: "Путін – красунчик?".

"Так. Він був красенем до того моменту, як пішов в політику", – відповів співак.

Сергій Шнуров і Тіна Канделакі Комсомольська правда

Окрім цього, він вказав, що вважає Донбас територією України, а українців – друзями, побільше, ніж ними для росіян є сирійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров присвятив вірш президенту Росії Володимиру Путіну і висміяв рішення про обнулення президентських термінів в РФ.

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