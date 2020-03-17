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17 березня • оновлено в 12:20
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Шнуров розповів, чий Крим і Донбас, та висловився про Путіна. Відео

8.9т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно став членом "Партії Росту" в російській Держдумі, відповів на питання чий Крим і Донбас, а також вказав, що Володимир Путін – "красунчик".

Так, Шнуров дав інтерв'ю телеведучій Тіні Канделакі на радіо "Комсомольская правда" (дивіться відео в кінці новини).

Шнуров і Канделакі

Шнуров і Канделакі

Комсомольська правда

В ході бесіди Канделакі поставила Сергію ряд провокаційних питань. Цікаво, що на питання "Крим наш?" скандальний співак не зміг відповісти відразу – він прочекав 10 секунд, після чого сказав: "Поживемо – побачимо".

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

Комсомольська правда

Також Шнуров висловився і про російського президента – Канделакі запитала: "Путін – красунчик?".

"Так. Він був красенем до того моменту, як пішов в політику", – відповів співак.

Сергій Шнуров і Тіна Канделакі

Сергій Шнуров і Тіна Канделакі

Комсомольська правда

Окрім цього, він вказав, що вважає Донбас територією України, а українців – друзями, побільше, ніж ними для росіян є сирійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров присвятив вірш президенту Росії Володимиру Путіну і висміяв рішення про обнулення президентських термінів в РФ.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
Анексія Криму
Особи
Сергій Шнуров Тіна Канделакі
Теги
шоу-бизнес Крим Донбас
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фил филька
фил филька
шнур не сказал что крым российский - перемога! но и не сказал что украинский - а блин, опять зрада))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
фил филька, если бы он считал его рюским то сказал бы не думая, а хотел сказать украинский, но подумал что не стоит кидать го.вно на болотный вентилятор ибо брызгать неделю будет ватня)))
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