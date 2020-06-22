Шнуров розкритикував зірок, які агітують за поправки до Конституції РФ
Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров розкритикував знаменитостей, які агітують за поправки до Конституції РФ.
Так, на особистій сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш. У ньому він згадав Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а також сім'ю Яни Рудковської та Євгена Плющенка, які знялися в агітаційному ролику разом зі своїм сином. Зазначимо, що Шнуров іронічно назвав їх "вся еліта", яка "може засліпити" своєю популярністю.
"Кто придумал по*бень вот эту. Что за креативный долбо*б? Чьи фантазии или по чьей наводке, эти звезды могут ослепить? Если мне они предложат даже водки, То я непременно брошу пить", – заявив Шнуров.
Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:
Нарядились, видно для затравки.
Стас Михайлов ботоксным лицом,
Призывает поддержать поправки,
С ним Гном Гномыч, обнятый отцом,
За поправки топят вместе с мамой.
Вся элита, так сказать, на месте.
Ну и Бузова, куда без самой-самой?
Молятся за всех, и всех нас крестят.
Чтоб узнать, я б бросил сигарету,
Пиво вылил на асфальт свое б, –
Кто придумал по*бень вот эту,
Что за креативный долбо*б?
Чьи фантазии или по чьей наводке?
Эти звезды могут ослепить.
Если мне они предложат даже водки,
То я непременно брошу пить.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров прокоментував скарги продюсера Йосипа Пригожина на важке життя артистів під час карантину.