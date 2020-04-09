Шнуров розгромив заяву Путіна про заходи проти пандемії

Анна Міхно люди 11:02, 9.04.2020 Оновлено: 11:04, 9.04.2020

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про нові заходи проти пандемії коронавірусу.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш.

Сергій Шнуров
business-gazeta.ru

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Люди сидя на мели, на,

Оторвались от борща.

Выступал наш Обнулина,

Тот, что рай нам обещал

В случае войны, конечно.

Говорил все под контролем

Ненаглядный и сердечный,

О его здоровье молем

Боженьку. Как повезло нам.

Платежи ж шли вереницей

Церквям, храмам, стадионам,

А не школам и больницам.

Верно все! Наш знает лидер,

Незачем учить, лечить

Когда вирус, этот пи*р

поднимается с печи.

Всех свистать пора наверх,

Властью надзаконную,

Пусть ведет нас АрхиСтерх

На коньках с иконою.

Мы пойдем вперед набегом,

За тобою, Золотце

На орду, на печенега,

На поганых половцев!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

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