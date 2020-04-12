Шнуров публічно висміяв Собчак

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров публічно висміяв журналістку Ксенію Собчак, після того, як вона опублікувала вельми пікантний знімок.

Відповідний вірш музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею горды! Колготки плотно натянув, Всем ж*пой тычет в морды. На фото самый "лучший друг" З*д старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обертке.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.