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12 квітня • оновлено в 16:25
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Шнуров публічно висміяв Собчак

6.3т
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Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров публічно висміяв журналістку Ксенію Собчак, після того, як вона опублікувала вельми пікантний знімок.

Відповідний вірш музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Д*пою тицяє в морди!" Шнуров публічно висміяв Собчак
Смотрите снова, ну и ну! Собчак, мы ею горды! Колготки плотно натянув, Всем ж*пой тычет в морды. На фото самый "лучший друг" З*д старенький, но верткий. Вновь показала сухофрукт, В узорчатой обертке.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особи
Ксенія Собчак Сергій Шнуров
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