Шнуров прокоментував отруєння Навального і нарвався на критику в мережі

Лідер групи "Ленінград", генеральний продюсер телеканалу RTVi Сергій Шнуров присвятив вірш опозиціонеру Олексію Навальному, який перебуває в комі через отруєння.

Твір артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. Музикант раніше стверджував, що Навальний знімає антикорупційні фільми про тих, хто не дав йому грошей, але тепер він змінив свою думку і підтримує політика.

"Надоели выкрутасы энти. Туповат, но я учусь азам. Я к Навальному был, да, индифферентен. А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых, А таких, тут это — пруд пруди. Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди", – написав Шнуров.

Вірш Шнурова про Навального Instagram Сергія Шнурова

Проте згодом музикант виступив на телеканалі RTVi, і зізнався, що не розуміє, чому влада хотіла отруїти Навального. На його думку, якщо б політика справді хотіли "прибрати", то не дозволяли б вивести за кордон, щоб врятувати. У мережі розкритикували Шнурова і відзначили, що його думки у вірші та програмі сильно відрізняються.

"Незрозуміла позиція. Спочатку вірш на підтримку, потім це відео. Тут не вийде зіграти за обидві сторони, Сергій. Треба вибирати", "Шнур сидить на двох стільцях, ручний опозиціонер", "Якось дивно, вірш про одне, а говорить інше", – написали в коментарях.

Шанувальники Шнурова відзначили, що музикант грає за обидві сторони Instagram Сергія Шнурова

У мережі розкритикували Сергія Шнурова Instagram Сергія Шнурова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка театру "Квартет І" Леонід Барац звернувся до хейтерів, що критикують його за підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

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