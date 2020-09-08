Шнуров про вирок Єфремову: з тобою міг би бути тоді, але я натиснув на гальма

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про вирок акторові Михайлу Єфремову, який отримав вісім років у виправній колонії загального режиму за ДТП зі смертельним результатом.

Свій твір артист опублікував на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації спільне фото з Єфремовим. У вірші Шнуров написав, що раніше вони з актором разом "бухали" і "гуляли", проте йому, на відміну від "друга", вдалося відійти від подібного способу життя.

Михайло Єфремов і Сергій Шнуров (Instagram Сергія Шнурова)

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но, я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта.

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