Шнуров пішов працювати на телеканал RTVI

Кирило Лютий Люди 01:31, 30.06.2020

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров став генеральним продюсером телеканалу RTVI.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram ввечері в понеділок, 29 червня.

"Я на RTVI. Доля моя зробила черговий раптовий поворот, і ось я став генеральним продюсером великого міжнародного каналу. У новій для себе ролі я, як і раніше, буду з усією віддачею і фантазією займатися створенням актуального контенту. Тепер уже і для каналу" , – сказав Шнуров.

Він додав, що буде реалізовувати на RTVI "експериментальні ідеї та нові форми", якими він "завжди славився".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Шнуров розкритикував знаменитостей, які агітують за поправки до Конституції РФ.

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