"У кущах танки, як лосі": Шнуров написав їдкий вірш про Путіна й отримав відповідь

Скандальний лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав їдкий вірш про відпочинок президента РФ Володимира Путіна в тайзі.

Текст твору, в якому говориться про танки, які причаїлися в лісі, з'явився на сторінці музиканта в Instagram.

Шнуров іронічно зазначив, що безліч офіцерів на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу, співробітники Федеральної служби охорони, а також кухар і знімальна група не потрапили в кадри, на яких президент нібито насолоджується самотністю і тишею.

Сергій Шнуров LeMonade.style

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

Пост Шнурова прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Лента.ру".

Відповідаючи на запитання про подібність справжнього відпочинку Путіна з описаним у вірші, він заявив, що "поет має право на своє бачення".

Нагадаємо, відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Політики здійснили пішу прогулянку по тайзі, де збирали гриби.

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