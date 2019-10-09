"У кущах танки, як лосі": Шнуров написав їдкий вірш про Путіна й отримав відповідь

Скандальний лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров написав їдкий вірш про відпочинок президента РФ Володимира Путіна в тайзі.
Текст твору, в якому говориться про танки, які причаїлися в лісі, з'явився на сторінці музиканта в Instagram.
Шнуров іронічно зазначив, що безліч офіцерів на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу, співробітники Федеральної служби охорони, а також кухар і знімальна група не потрапили в кадри, на яких президент нібито насолоджується самотністю і тишею.
Сергій Шнуров
LeMonade.style
Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:
Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Пост Шнурова прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Лента.ру".
Відповідаючи на запитання про подібність справжнього відпочинку Путіна з описаним у вірші, він заявив, що "поет має право на своє бачення".
Осінь. Як же добре! Риба, качки під прицілом. Шойгу в кадр не увійшов, С ним десяток офіцерів, Кухар, знімальна група, ФСО в канаві дихає. Тихіше! Не кричіть в рупор! Дайте насолодиться тишею. Ліс листям своєї гуде. А в кущах танки, як лосі. Я люблю побути один. Як же добре, що осінь!
Нагадаємо, відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Політики здійснили пішу прогулянку по тайзі, де збирали гриби.
Як писав OBOZREVATEL, раніше:
Сергій Шнуров звернувся до влади через заборону на куріння на балконах квартир, яка буде введена з 1 жовтня 2019 року. Він написав про нові правила гострий і нецензурний вірш.
В іншому своєму творі артист висміяв мітинг, який 10 серпня пройшов у Москві, за що його розгромили в мережі.
Продюсер російського поп-гурту "Ласковый май" Андрій Разін накинувся на Шнурова за різке висловлювання про анексований Крим. "Мені цей ваш Кримський міст із Сирією нах*р не потрібні", – сказав лідер "Ленінграда".
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