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14 листопада • оновлено в 11:02
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"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова

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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв режисера Костянтина Богомолова і його колегу Микиту Михалкова, які публічно з`ясовували стосунки.

Так, конфлікт спалахнув через висловлювання Михалкова про весілля Ксенії Собчак та її нового чоловіка Богомолова. До суперечки вирішив приєднатися й Шнуров, написавши вірш, в якому нагадав, що "всі фігуранти конфлікту годуються з одного корита" і що "між собою вони гризуться, але оближуть, ніжно дупи складки, яка їх годує". Твір співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Костянтин Богомолов, Микита Михалков і Сергій Шнуров

Костянтин Богомолов, Микита Михалков і Сергій Шнуров

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Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова

"Просто мій кумир тепер", "Як завжди, вогонь", "Яка чудова гидота", "Кожен вірш шедевр! Захоплення", — пишуть у мережі.

"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова
"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова
"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова
"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався конфлікт після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чутками про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка - актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі. Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особи
Сергій Шнуров Костянтин Богомолов Микита Михалков
Місце
Росія
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