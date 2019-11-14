"Між собою гризуться, рохкаючи!" Шнуров їдко висміяв суперечку Богомолова та Михалкова

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв режисера Костянтина Богомолова і його колегу Микиту Михалкова, які публічно з`ясовували стосунки.

Так, конфлікт спалахнув через висловлювання Михалкова про весілля Ксенії Собчак та її нового чоловіка Богомолова. До суперечки вирішив приєднатися й Шнуров, написавши вірш, в якому нагадав, що "всі фігуранти конфлікту годуються з одного корита" і що "між собою вони гризуться, але оближуть, ніжно дупи складки, яка їх годує". Твір співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Костянтин Богомолов, Микита Михалков і Сергій Шнуров

Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

"Просто мій кумир тепер", "Як завжди, вогонь", "Яка чудова гидота", "Кожен вірш — шедевр! Захоплення", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався конфлікт після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чутками про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка - актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі. Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

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