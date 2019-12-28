Шнуров і Меладзе поскандалили в ефірі росТБ: опубліковано відео

Російський продюсер Костянтин Меладзе розкритикував музиканта Сергія Шнурова через учасницю шоу "Голос" Рагду Ханієву.

Так, як передає 360, в ефірі шоу на Першому каналі Меладзе невтішно висловився про роботу Шнурова, заявивши, що співак так і не зміг підібрати хороший репертуар для учасниці зі своєї команди.

"Сергій ключика до неї так і не знайшов, і співає вона не зовсім те, що хоче. Все якось розмито. У мене таке враження, що вона співає з-під палки — не те, що хоче", — заявив Меладзе після того, як Рагда виконала в півфіналі пісню групи "Тату" "Нас не догонят" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Підтримав Меладзе і ведучий "Голосу" Дмитро Нагієв: "Абсолютно розчавлений Шнуров. Просто втоптаний".

Однак Шнуров заявив, що його "розчавити неможливо":

"Кожен має право на таке бачення. Я вважаю, що Рагду ми використовували на всю потужність. Мені номер сподобався. Хлопці виступили чудово. Що я хотів, те й отримав. Хлопців, спасибі, що довірили свої долі ось в ці ось руки".

Сергій Шнуров Правда.Ру

Втім, вибір пісні розкритикував не тільки Меладзе, а й користувачі в мережі. Так, у коментарях під відео з виступу Ханієвої глядачі писали:

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Причиною для санкцій з боку поліцейських став мат під час музичного батла артистів.

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