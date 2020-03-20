Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров різко відповів депутату партії ЛДПР Володимиру Жириновському на критику за слова про Крим.

Так, знаменитість заявив, що Жириновський намагається нагадати про себе зайвий раз, але "його час вже вийшов". Про це Шнуров написав на своїй сторінці в Instagram в новому їдкому вірші.

Сергій Шнуров і Володимир Жириновський

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написав він.

Наводимо повний вірш Шнурова

Тень встает из прошлого, из века.

В суд бы подал, чтоб наверняка,

Но нет. Он с трибуны кукарекал,

Чтоб не забывали старика.

Перья распустил он, так же пышно.

Был подъем, теперь пошел на спад.

Понимая то, что время его вышло

Старый клоун шутит невпопад.

И гримасой испугать всех хочет,

Но выходит жалостно и жалко.

Скачет он попрежнему, как кочет

И показывает маленькое жалко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер ЛДПР Володимир Жириновський жорстко розкритикував співака Сергія Шнурова за його неоднозначну реакцію на питання про Крим в розмові з ведучою Тіною Канделакі.

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