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20 березня • оновлено в 12:14
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Шнуров гнівно обізвав Жириновського: скандал через Крим отримав продовження

5.6т
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Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров різко відповів депутату партії ЛДПР Володимиру Жириновському на критику за слова про Крим.

Так, знаменитість заявив, що Жириновський намагається нагадати про себе зайвий раз, але "його час вже вийшов". Про це Шнуров написав на своїй сторінці в Instagram в новому їдкому вірші.

Сергій Шнуров і Володимир Жириновський

Сергій Шнуров і Володимир Жириновський

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написав він.

Наводимо повний вірш Шнурова

Тень встает из прошлого, из века.

В суд бы подал, чтоб наверняка,

Но нет. Он с трибуны кукарекал,

Чтоб не забывали старика.

Перья распустил он, так же пышно.

Был подъем, теперь пошел на спад.

Понимая то, что время его вышло

Старый клоун шутит невпопад.

И гримасой испугать всех хочет,

Но выходит жалостно и жалко.

Скачет он попрежнему, как кочет

И показывает маленькое жалко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер ЛДПР Володимир Жириновський жорстко розкритикував співака Сергія Шнурова за його неоднозначну реакцію на питання про Крим в розмові з ведучою Тіною Канделакі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Жириновський Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Khui Andjei
Khui Andjei
Мы ,украинська украинци повнисттю пидтрумуемо выдатного философа людства Шнура , бо Крым , це украинськая Украина , тому его трэбо блокуваты и воды не даваты .Дийсным украиньцям вода нэ потрибна , бо украиньцям должны пахнуты своим украиньскым духом , а не якимось мылом та шампунем.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Khui Andjei,беги на khui.
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