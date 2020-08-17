Школяру, якого зацькували через "Смуглянку", відмовили в участі в дитячому Євробаченні

Національна суспільна телерадіокомпанія анулювала заявку 12-річного Максима Ткачука з Волині на участь в дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020". Раніше школяра звинуватили в популяризації "русского міра" за виконання пісні "Смуглянка" на пісенному фестивалі в Лондоні.

Як повідомляє Telegram-канал Klymenko Time, заявку Максима анулювали згідно з підпунктом "г" пункту 3.4 Положення про національний відбір на участь в конкурсі.

"Не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних і/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб'єктами і т.д. країни-агресора або на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 і не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних (ого) виступів (в) як в період до і під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу", – йдеться в пункті.

Проте бабуся школяра Лариса Ткачук, яка є його опікункою, запевнила, що творчість хлопчика ніколи не була пов'язана з Росією. Раніше жінка в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла, що заспівати "Смуглянку" на конкурсі в Лондоні онуку порадив хтось з організаторів, оскільки була номінація до 75-річчя Перемоги.

Відзначимо, що відео з виступом Максима прибрали з Youtube-каналу відбору. На момент видалення ролику його пісня "Джамайка" набрала понад 12 тисяч лайків, а найближчої конкурентки – 3 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Ткачук з піснею "Смуглянка" переміг у престижному конкурсі Stars of the Albion в Лондоні в березні 2020 року. Захід був присвячений 75-річчю Перемоги у Другій світовій війні. Участь в ньому взяли 23 країни світу.

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