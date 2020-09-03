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Школяр, який оскандалився через "Смуглянку", заспівав її ще раз і отримав квартиру: в мережі ажіотаж

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
5,9 т.
Максим Ткачук виступив в Одесі й отримав квартиру

Максим Ткачук виступив в Одесі й отримав квартиру. Колаж

12-річний школяр із Волинської області Максим Ткачук, якому раніше Національна громадська телерадіокомпанія України заборонила брати участь у дитячому Євробаченні через виконання радянської пісні "Смуглянка", ще раз заспівав хіт на сцені. Він виступив на заході в Одесі й викликав ажіотаж серед публіки, а також у мережі.

Ролик із виступом Ткачука опубліковано в YouTube. Крім того, що Ткачук повторно виконав "Смуглянку" на Дні Одеси, він також заспівав пісню українською мовою – "Моя Україна". Після виступу хлопець отримав сертифікат на квартиру в Одесі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У мережі виник ажіотаж навколо виступу Ткачука зі "Смуглянкою, яка раніше принесла скандальну славу 12-річному школяреві. Під роликом користувачі пораділи за хлопця й похвалили його за те, що, попри цькування в мережі, він усе ж таки виконав повторно радянський хіт.

Максим Ткачук виступив в Одесі.

Максим Ткачук виступив в Одесі. YouTube (скриншот відео)

Зазначимо, що деякі з користувачів розкритикували юного співака, а також організаторів концерту, оскільки після цього нібито може виникнути друга хвиля хейту. Однак незабаром більшість негативних коментарів було видалено.

Максим Ткачук отримав квартиру в Одесі.

Максим Ткачук отримав квартиру в Одесі. YouTube (скриншот відео)

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Stars of the Albion у Лондоні Максим Ткачук виконав радянську військову пісню "Смуглянка" з кінофільму "В бой идут одни старики". Одягнений Максим був у костюм, стилізований під радянську військову форму. Після виступу Ткачука в мережі звинуватили в популяризації "русского міра".

Користувачі обурені виступом Ткачука в Одесі.

Користувачі обурені виступом Ткачука в Одесі. YouTube

Виступ Ткачука в Одесі викликав ажіотаж.

Виступ Ткачука в Одесі викликав ажіотаж. YouTube

Виступ Ткачука в Одесі викликав суперечки в мережі.

Виступ Ткачука в Одесі викликав суперечки в мережі. YouTube

Максим Ткачук виступив в Одесі.

Максим Ткачук виступив в Одесі. YouTube

Одесити похвалили школяра.

Одесити похвалили школяра. YouTube

Багато одеситів похвалили співака за "Смуглянку".

Багато одеситів похвалили співака за "Смуглянку". YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що рішення заборонити Максимові Ткачуку брати участь у дитячому Євробаченні було ухвалено з огляду на те, що раніше школяр виступав на конкурсі, який нібито організовувала влада Російської Федерації.

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