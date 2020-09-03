Школяр, який оскандалився через "Смуглянку", заспівав її ще раз і отримав квартиру: в мережі ажіотаж

12-річний школяр із Волинської області Максим Ткачук, якому раніше Національна громадська телерадіокомпанія України заборонила брати участь у дитячому Євробаченні через виконання радянської пісні "Смуглянка", ще раз заспівав хіт на сцені. Він виступив на заході в Одесі й викликав ажіотаж серед публіки, а також у мережі.

Ролик із виступом Ткачука опубліковано в YouTube. Крім того, що Ткачук повторно виконав "Смуглянку" на Дні Одеси, він також заспівав пісню українською мовою – "Моя Україна". Після виступу хлопець отримав сертифікат на квартиру в Одесі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У мережі виник ажіотаж навколо виступу Ткачука зі "Смуглянкою, яка раніше принесла скандальну славу 12-річному школяреві. Під роликом користувачі пораділи за хлопця й похвалили його за те, що, попри цькування в мережі, він усе ж таки виконав повторно радянський хіт.

Максим Ткачук виступив в Одесі. YouTube (скриншот відео)

Зазначимо, що деякі з користувачів розкритикували юного співака, а також організаторів концерту, оскільки після цього нібито може виникнути друга хвиля хейту. Однак незабаром більшість негативних коментарів було видалено.

Максим Ткачук отримав квартиру в Одесі. YouTube (скриншот відео)

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Stars of the Albion у Лондоні Максим Ткачук виконав радянську військову пісню "Смуглянка" з кінофільму "В бой идут одни старики". Одягнений Максим був у костюм, стилізований під радянську військову форму. Після виступу Ткачука в мережі звинуватили в популяризації "русского міра".

Користувачі обурені виступом Ткачука в Одесі. YouTube

Виступ Ткачука в Одесі викликав ажіотаж. YouTube

Виступ Ткачука в Одесі викликав суперечки в мережі. YouTube

Максим Ткачук виступив в Одесі. YouTube

Одесити похвалили школяра. YouTube

Багато одеситів похвалили співака за "Смуглянку". YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що рішення заборонити Максимові Ткачуку брати участь у дитячому Євробаченні було ухвалено з огляду на те, що раніше школяр виступав на конкурсі, який нібито організовувала влада Російської Федерації.

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