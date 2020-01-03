"Шкода, він не син Алсу": Шнуров висміяв "накрутку балів" на шоу "Голос"

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував підсумки восьмого сезону шоу "Голос", переможцем якого став Аскер Бербек з команди Костянтина Меладзе.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував уривок фінального виступу свого підопічного Антона Токарєва, який посів друге місце.

Сергій Шнуров РІА Новини

Публікацію Шнуров супроводив коротким віршем:

"Я б накрутив би бали. Але не дали, не спасу. Учень мій, хороший хлопець, Шкода, що він не син Алсу".

Таким чином лідер "Ленінград" натякнув на скандал з донькою співачки Алсу на шоу "Голос.Діти". Тоді артистку звинуватили в тому, що вона накрутила голоси для перемоги своєї дочки.

Алсу з донькою на шоу "Голос. Діти" rg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров і Костянтин Меладзе поскандалили в ефірі росТБ. Продюсер розкритикував музиканта через учасницю шоу "Голос" Рагду Ханієву.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.