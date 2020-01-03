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3 січня • оновлено в 09:13
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"Шкода, він не син Алсу": Шнуров висміяв "накрутку балів" на шоу "Голос"

1.8т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував підсумки восьмого сезону шоу "Голос", переможцем якого став Аскер Бербек з команди Костянтина Меладзе.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував уривок фінального виступу свого підопічного Антона Токарєва, який посів друге місце.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

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Публікацію Шнуров супроводив коротким віршем:

"Я б накрутив би бали. Але не дали, не спасу. Учень мій, хороший хлопець, Шкода, що він не син Алсу".

Таким чином лідер "Ленінград" натякнув на скандал з донькою співачки Алсу на шоу "Голос.Діти". Тоді артистку звинуватили в тому, що вона накрутила голоси для перемоги своєї дочки.

Алсу з донькою на шоу "Голос. Діти"

Алсу з донькою на шоу "Голос. Діти"

rg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров і Костянтин Меладзе поскандалили в ефірі росТБ. Продюсер розкритикував музиканта через учасницю шоу "Голос" Рагду Ханієву.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Разные сорта дерьма на паРРаше! Вонь от них одна!
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