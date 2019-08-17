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"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, відвідала Одесу.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, поділившись із шанувальниками свіжим фото. Очевидно, дівчина приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Соцмережі

"Сьогодні встигла: зустрітися з подругами, обговорити "житіє" і роботу YouTube-каналу, прогулятися містом (5км) із дітьми, сфоткатися з 34-ма перехожими, один зі них навіть сказав: "Регіно, ви – дівчина моєї мрії, шкода , що заміжня", – розповіла співачка в пості.

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Багато фоловерів звернули увагу на зовнішній вигляд Тодоренко – на знімку вона позувала у вільній білій сукні в дрібний горошок і кросівках.

"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова

instagram.com/reginatodorenko

"Регіна перетворилася в колгоспницю, сумно... Де ж та нереально стильна красуня з "Орла і решки" "А де Влад?" – написали в коментарях.

"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова
"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова
"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова
"Шкода, що заміжня": Тодоренко похвалилася відпочинком в Одесі без Топалова

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Україна Одеса
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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Николаев Олег
Николаев Олег
Читал про войну Украины и России на этом сайте. Что вроде как некоторые украинцы верят, что она есть.
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