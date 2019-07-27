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"Шкода, що не ти президент!" Зірка "Кварталу" зробила фурор новим образом

5.4т Читати матеріал російською

Учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець продемонструвала стильний лук на зйомках нового випуску шоу "Ліга сміху" в Одесі.

Член журі проекту з'явилася перед публікою у сукні від українського бренду VALERY KŌVALSKA.

"У журі на "Лізі сміху" вирішила трошки постояти, перед тим як трошки посидіти. Валерія Ковальська, спасибі за цей образ і особливо за рукав на блискавці, що відстібається. Це супер-ідея для літа!" — підписала кадр знаменитість.

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Шанувальники Кравець оцінили образ артистки і одразу ж почали писати хвалебні коментарі.

"Навіть жалкую, що не ти наш президент! Креативно!", "Майже Джулія Робертс на Оскарі. Браво!", "Це плаття таке ж незвичайне і жіночне, як ви!" — написали користувачі.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/lennykravets

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравець вразила знімком у спокусливому міні і з глибоким вирізом у зоні декольте.

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Особа
Олена Кравець
Місце
Україна Одеса
Тег
зірки
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Билан Людмила
Билан Людмила
Квартал- ви потвори та смитник!
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Сало Уронили
Сало Уронили
фурор.где?
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