"Шкода, що не ти президент!" Зірка "Кварталу" зробила фурор новим образом

Учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець продемонструвала стильний лук на зйомках нового випуску шоу "Ліга сміху" в Одесі.

Член журі проекту з'явилася перед публікою у сукні від українського бренду VALERY KŌVALSKA.

"У журі на "Лізі сміху" вирішила трошки постояти, перед тим як трошки посидіти. Валерія Ковальська, спасибі за цей образ і особливо за рукав на блискавці, що відстібається. Це супер-ідея для літа!" — підписала кадр знаменитість.

Шанувальники Кравець оцінили образ артистки і одразу ж почали писати хвалебні коментарі.

"Навіть жалкую, що не ти наш президент! Креативно!", "Майже Джулія Робертс на Оскарі. Браво!", "Це плаття таке ж незвичайне і жіночне, як ви!" — написали користувачі.

Скріншот instagram.com/lennykravets

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравець вразила знімком у спокусливому міні і з глибоким вирізом у зоні декольте.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!