Шкіряні шорти і ботфорти: Дженніфер Лопес вразила стильним образом. Фото
Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес приїхала на студію звукозапису в шкіряних міні-шортах, замшевому піджаку і ботфортах на високих стійких підборах.
Серію знімків, на яких позує у стильному вбранні цегляного кольору, 50-річна зірка опублікувала у себе в Instagram.
Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)
Свій образ Джей Ло доповнила великими сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями і невеликою білою сумочкою.
Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)
Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)
Під замшевим піджаком ховалася біла майка з глибоким декольте і вирізом на спині.
Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, розкритий простий і дешевий секрет того, як Дженніфер Лопес вдається підтримувати себе в ідеальній формі.