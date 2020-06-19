Шкіряні шорти і ботфорти: Дженніфер Лопес вразила стильним образом. Фото

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес приїхала на студію звукозапису в шкіряних міні-шортах, замшевому піджаку і ботфортах на високих стійких підборах.

Серію знімків, на яких позує у стильному вбранні цегляного кольору, 50-річна зірка опублікувала у себе в Instagram.

Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)

Свій образ Джей Ло доповнила великими сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями і невеликою білою сумочкою.

Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)

Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)

Під замшевим піджаком ховалася біла майка з глибоким декольте і вирізом на спині.

Дженніфер Лопес (Джерело – Сторінка Дженніфер Лопес в Instagram)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, розкритий простий і дешевий секрет того, як Дженніфер Лопес вдається підтримувати себе в ідеальній формі.