Шизофренія чи важкі наркотики? Чому Гуф знову зірвався і чим він хворіє

Олексій Долматов, відомий як репер GUF, знову опинився в центрі скандалу. Так, 40-річний чоловік почав вживати наркотики і його родичі були змушені прилетіти за ним в Таїланд, щоб госпіталізувати музиканта в рехаб. Крім того, чоловік заявив, що страждає біполярним розладом і шизофренією.

Під час перельоту артиста схопили в аеропорту Абу-Дабі. Репер був заарештований після того, як почав буянити в літаку прямо під час польоту, повідомляє "Комсомольская правда". Зазначається, що до цього музикант проводив час зі своїм сином, але як тільки хлопчик поїхав - він почав вживати наркотики.

Олексій Долматов instagram.com/therealguf

В ОАЕ місцеві поліцейські схопили Олексія Долматова. Зазначається, що у репера знову виникли проблеми з важкими наркотиками. Музикант зірвався на відпочинку в Таїланді, втратив телефон та кредитні картки.

Гуф з сином Самі instagram.com/therealguf

Раніше Долматов зізнався, що кілька разів лікувався в реабілітаційних центрах, а також лежав у психіатричних лікарнях.

"У мене маніакально-депресивний психоз і уповільнена шизофренія. Я лежав в таких "дурках", де нічого не пояснюють. У 2000 році поклали в 15-ю психіатричну. Там дуже похмуро. Спочатку кладуть в саму буйну палату, прив'язують, заколюють", - зазначив Олексій.

Олексій Долматов з колишньою дружиною Айзою Анохіною instagram.com/therealguf

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які знаменитості попадалися на вживанні заборонених речовин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!