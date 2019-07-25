Шість років страждань: померла "Міс Європа-2014"

"Міс Європа-2014", сербська модель Діяна Мілойковіч померла у віці 33 року.
За даними The Mirror, красуня тривалий час боролася з раком, але той виявився сильнішим за неї.
Уточнюється, що реабілітації та лікування тривали шість років, протягом яких Мілойковіч активно вела свою сторінку в Instagram і ділилася з шанувальниками досвідом. У неї діагностували інвазивний рак матки. Метастази вразили й інші органи.
Діяна Мілойковіч
instagram / dijanaslife
Стан Діяни різко погіршився влітку 2019 року. Їй терміново знадобилося переливання крові, але процедура не допомогла, і дівчина померла 22 липня.
Мілойковіч
instagram / dijanaslife
Її колишній хлопець Стефан Карич всіляко підтримував під час боротьби з раком, не дивлячись на те, що вони розлучилися. Молодий чоловік поголився на лисо на знак солідарності та вибив тату з її обличчям. Після звістки про смерть моделі він написав зворушливий пост, в якому згадав, якою чудовою людиною була Мілойковіч.
"Дякую за всі дні, проведені з тобою, дякую за кожну посмішку, за кожну сльозу, за кожен добрий ранок і ніч! Я ніколи не забуду тебе і не перестану любити тебе в іншому житті, я в цьому впевнений", – написав він.
Діяна в розкішній сукні
instagram / dijanaslife
Мілойковіч Діяна
instagram / dijanaslife
Діяна Мілойковіч
instagram / dijanaslife
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер легендарний актор і зірка Голлівуду Рутгер Хауер у віці 75 років.
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