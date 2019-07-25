Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Шість років страждань: померла "Міс Європа-2014"

6.9т Читати матеріал російською

"Міс Європа-2014", сербська модель Діяна Мілойковіч померла у віці 33 року.

За даними The Mirror, красуня тривалий час боролася з раком, але той виявився сильнішим за неї.

Уточнюється, що реабілітації та лікування тривали шість років, протягом яких Мілойковіч активно вела свою сторінку в Instagram і ділилася з шанувальниками досвідом. У неї діагностували інвазивний рак матки. Метастази вразили й інші органи.

Діяна Мілойковіч

Діяна Мілойковіч

instagram / dijanaslife

Новини
У Росії померла зірка знаменитого фільму Гайдая

Стан Діяни різко погіршився влітку 2019 року. Їй терміново знадобилося переливання крові, але процедура не допомогла, і дівчина померла 22 липня.

Мілойковіч

Мілойковіч

instagram / dijanaslife

Її колишній хлопець Стефан Карич всіляко підтримував під час боротьби з раком, не дивлячись на те, що вони розлучилися. Молодий чоловік поголився на лисо на знак солідарності та вибив тату з її обличчям. Після звістки про смерть моделі він написав зворушливий пост, в якому згадав, якою чудовою людиною була Мілойковіч.

"Дякую за всі дні, проведені з тобою, дякую за кожну посмішку, за кожну сльозу, за кожен добрий ранок і ніч! Я ніколи не забуду тебе і не перестану любити тебе в іншому житті, я в цьому впевнений", – написав він.

Діяна в розкішній сукні

Діяна в розкішній сукні

instagram / dijanaslife

Мілойковіч Діяна

Мілойковіч Діяна

instagram / dijanaslife

Діяна Мілойковіч

Діяна Мілойковіч

instagram / dijanaslife

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер легендарний актор і зірка Голлівуду Рутгер Хауер у віці 75 років.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
модель смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
1
Смішно
1
Цікаво
51
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel