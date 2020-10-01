Шишкова: Тіматі та Решетова літали разом, коли я була вагітна

Юля Ухіна Люди 10:58, 1.10.2020

Російська модель Олена Шишкова підтвердила чутки про те, що репер Тіматі зраджував їй з Анастасією Решетовою ще під час її вагітності. Це стало причиною розриву зіркової пари у 2014 році.

Подробицями 27-річна знаменитість поділилася в особистих Instagram-сторіз, відповідаючи на запитання підписників, чи дійсно Анастасія забрала музиканта з сім'ї.

"Вони вже літали разом, коли я була вагітна", – написала Шишкова з іронією зазначивши, що Решетова не винна в тому, що її союз з Тіматі розпався.

Олена Шишкова та Тіматі з донькою Алісою (Instagram Олени Шишкової)
Instagram Олени Шишкової

Анастасія Решетова не змогла проігнорувати це висловлювання і досить різко відповіла Шишковій у своєму Instagram-акаунті. Вона зазначила, що познайомилася з Тіматі, після народження його доньки і попросила більше не підіймати цю тему.

Анастасія Решетова і Олена Шишкова (Instagram Олени Шишкової)

"Раз пішов такий зрив покривів, хоч і не я його почала, то я, мабуть, трохи проясню. Свою репутацію за допомогою неправдивих висловлювань я очорняти не дозволю. На той момент, коли я познайомилася з Тімуром, Алісі було вже чотири місяці. Ми вперше зустрілися влітку 2014 року. У відносинах він не перебував на той момент. Не знаю, навіщо Олена Шишкова написала це. Ми з Тімуром говорили їй, як було і не раз. Я завжди за справедливість і не могла пройти повз цього, читаючи їдкі випади в мою сторону", – пояснила Решетова.

Instagram Анастасії Решетової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Решетова заявила, що розійшлася з репером Тіматі (Тимуром Юнусовим) після шести років стосунків. Модель зазначила, що приводом для розлучення не стали сторонні люди. Пара продовжує разом виховувати сина Ратміра.

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