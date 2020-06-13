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13 червня • оновлено в 13:37
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Ширвіндт розповів про п'яні витівки батька Єфремова

9.1т
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Російський актор Олександр Ширвіндт розповів про п'яні витівки свого колеги Олега Єфремова, батька Михайла Єфремова.

Так, за словами знаменитості, йому часто доводилося рятувати від неприємностей нині покійного артиста. Наприклад, Ширвіндту могли зателефонувати з театру "Современник" з проханням, щоб він приїхав і заспокоїв Єфремова. Про це актор повідомив у своїй книзі "Опережая некролог", передає "КП".

Олександр Ширвіндт і Олег Єфремов

Олександр Ширвіндт і Олег Єфремов

"Мені дзвонили з театру "Современник" несподівано, о другій ночі, і говорили: "Будь ласка, якщо неважко, під'їжджайте. Олег Миколайович..." Я навіть не дослухував, що з Олегом Миколайовичем, і перся. У цей час великого Єфремова тримали кілька людей", – згадав Ширвіндт.

Також він зазначив, що Єфремов ненавидів усе, що стосувалося розкоші. І після вживання спиртних напоїв Олег Миколайович міг подряпати чужі автомобілі.

Олег Єфремов

Олег Єфремов

kulturologia.ru

"Тоді машини були ознаками нечуваного добробуту. І в стані крайнього сп'яніння Єфремов ногами бив машини, які стояли біля театру. Причому Олег так розходився, що бив і свою машину теж", – повідомив актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Михайло Єфремов Олександр Ширвіндт
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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