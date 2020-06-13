Російський актор Олександр Ширвіндт розповів про п'яні витівки свого колеги Олега Єфремова, батька Михайла Єфремова.

Так, за словами знаменитості, йому часто доводилося рятувати від неприємностей нині покійного артиста. Наприклад, Ширвіндту могли зателефонувати з театру "Современник" з проханням, щоб він приїхав і заспокоїв Єфремова. Про це актор повідомив у своїй книзі "Опережая некролог", передає "КП".

Олександр Ширвіндт і Олег Єфремов

"Мені дзвонили з театру "Современник" несподівано, о другій ночі, і говорили: "Будь ласка, якщо неважко, під'їжджайте. Олег Миколайович..." Я навіть не дослухував, що з Олегом Миколайовичем, і перся. У цей час великого Єфремова тримали кілька людей", – згадав Ширвіндт.

Також він зазначив, що Єфремов ненавидів усе, що стосувалося розкоші. І після вживання спиртних напоїв Олег Миколайович міг подряпати чужі автомобілі.

Олег Єфремов kulturologia.ru

"Тоді машини були ознаками нечуваного добробуту. І в стані крайнього сп'яніння Єфремов ногами бив машини, які стояли біля театру. Причому Олег так розходився, що бив і свою машину теж", – повідомив актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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