Шимон Перес: як простий фермер став легендою Ізраїлю
Відомий політик, дев'ятий президент Ізраїлю Шимон Перес помер чотири роки тому, 28 вересня 2016 року.
Політична кар'єра Переса тривала понад 70 років. Двічі він обіймав пост прем'єр-міністра країни, був міністром в 12 урядах, обирався до Кнесету безперервно з 1959 по 2007 рік. На батьківщині та за кордоном політик уславився як людина-легенда, великий оптиміст і мрійник. Дивовижну історію Шимона Переса читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Шимон Перес народився 2 серпня 1923 року в Польщі, в містечку Вишневе (зараз Білорусь). Його батько, Гецл Перський, був скупником пиломатеріалів, мати, Сара Перська, – бібліотекарем і вчителькою російської мови.
У 1934 році сім'я переїхала до Палестини. Шимон виріс у Тель-Авіві, навчався в сільськогосподарській школі в селищі Бен-Шемен. Там він став активістом сіоністського руху (сіонізм – політичний рух, метою якого є об'єднання і відродження єврейського народу на його історичній батьківщині – в Ізраїлі). Після отримання диплому кілька років працював фермером в кібуцах Ґева і Алумот в Нижній Галілеї.
Наприкінці 40-х він вступив до військової організації "Хагана", взявши на себе відповідальність за мобілізацію і постачання зброєю. Під час війни за незалежність Ізраїлю і після неї очолював ВМС країни, потім – делегацію міністерства оборони Ізраїлю в США.
У віці 29 років Шимон Перес став генеральним директором міністерства оборони Ізраїлю. У 1959 році був обраний до Кнесету і зберіг свій мандат безперервно аж до обрання на пост президента в червні 2007 року.
Серед досягнень Переса: формування військової і авіаційної промисловості, розвиток стратегічних відносин Ізраїлю з Францією; також він був відповідальним за ядерну програму держави.
Шимон Перес – автор 11 книг і безлічі політичних статей про історію арабо-ізраїльського конфлікту. Крім політики, захоплювався літературою, філософією, оперою і театром. Займався перекладами на іврит творів Альбера Камю, Жана-Поля Сартра, Льва Толстого, Володимира Набокова.
У 1994 році Шимон Перес отримав Нобелівську премію миру разом з Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабіном за внесок у процес примирення між Ізраїлем і Палестиною в Осло.
"Кожен політик повинен усвідомлювати співвідношення прогнозів і реальності. Мене вважають автором ідеї нового Близького Сходу. Визнаю себе "винним". Я дійсно мрію про новий Близький Схід, де не буде ворожнечі між арабами і євреями. Мене називали шарлатаном [...] заявляли, що я торгую білими слонами. Сьогодні мене вже не цікавить, що про мене кажуть. Я знаю своє завдання і виконаю його до кінця", – цю фразу Переса багато хто вважає його політичним кредо.
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