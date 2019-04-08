''Шикарні груди'': українська співачка знялася в зухвалій фотосесії

Українська поп-виконавиця Аліна Гросу порадувала шанувальників в Instagram зухвалою фотосесією в купальнику.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала серію фотографій в стилі ретро, на яких позує в рваних штанях і цілісному купальнику, який підкреслив її пишні форми.

"Як з старих постерів", - прокоментувала свій пост Гросу.

Пост знаменитості доволі швидко зібрав понад 3 тис. лайків. У коментарях фоловери співачки вказали на кардинальні зміни у зовнішності подорослішалої артистки.

"Дівчинку вже не впізнати", "От так "маленька бджілка", "Ні, ну груди шикарні звичайно", "А дівчинка вирісла", - вказали під постом Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фото: instagram.com/alina_grosu

Як писав раніше OBOZREVATEL, Аліна Гросу вразила своїх шанувальників знімком, на якому позує з величезним "вагітним" животом. Дивне фото співачка опублікувала у своєму акаунті в Instagram.

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