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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику

16.5т
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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова знову схвилювала своїх шанувальників спокусливою фотографією в купальнику.

Так, пікантний знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

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"Просто секс!" Напівгола Чехова завела мережу апетитними формами

На фото Анфіса сфотографована на березі моря в темному купальнику, який вигідно підкреслив соковиті форми актриси.

"Давайте ж обговоримо, де жир, де фотошоп, що на цей раз не так з пупком, чи не замалий мені купальник?", – підписала кадр Чехова.

Втім шанувальники, навпаки, засипали телеведучу компліментами. У коментарях користувачі вже традиційно зазначили, що у Анфіси розкішні форми.

"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику
"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику
"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику
"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику
"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику
"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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