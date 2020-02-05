"Шикарні груди": Чехова схвилювала мережу соковитими формами в купальнику

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова знову схвилювала своїх шанувальників спокусливою фотографією в купальнику.

Так, пікантний знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

Анфіса Чехова Instagram @achekhova

На фото Анфіса сфотографована на березі моря в темному купальнику, який вигідно підкреслив соковиті форми актриси.

"Давайте ж обговоримо, де жир, де фотошоп, що на цей раз не так з пупком, чи не замалий мені купальник?", – підписала кадр Чехова.

Втім шанувальники, навпаки, засипали телеведучу компліментами. У коментарях користувачі вже традиційно зазначили, що у Анфіси розкішні форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!