Головна Новини
5 грудня • оновлено в 09:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми

4.2т
Читати матеріал російською

Українська співачка і екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер приміряла відверте вбрання для нового фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька світлин, на яких позує в сексуальному червоному халаті з дуже глибоким декольте.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Новини
Від простушки до секс-символу: як змінилася зірка "ВІА Гри" Надія Мейхер

Виріз підкреслив спокусливі форми Мейхер, зокрема її великі груди.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Інстаграм

Шанувальники співачки не змогли оминути увагою ефектний кадр і засипали зірку компліментами:

"Розкішна і шикарна жінка", "Ось це жінка", "Розкішна богиня", "Надіє, просто немає слів! Шикарна, дорога, розкішна жінка!", "Які шикарні форми".

"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми
"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що постаріла екссолістка "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала зовнішнім виглядом під час зйомок "Вечірнього Урганта".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Мейхер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Только сиськи,и ничего более.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старовата она уже
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги