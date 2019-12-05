"Розкішне декольте": Мейхер завела мережу величезними грудьми

Українська співачка і екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер приміряла відверте вбрання для нового фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька світлин, на яких позує в сексуальному червоному халаті з дуже глибоким декольте.

Надія Мейхер Інстаграм

Виріз підкреслив спокусливі форми Мейхер, зокрема її великі груди.

Надія Мейхер Інстаграм

Надія Мейхер Інстаграм

Шанувальники співачки не змогли оминути увагою ефектний кадр і засипали зірку компліментами:

"Розкішна і шикарна жінка", "Ось це жінка", "Розкішна богиня", "Надіє, просто немає слів! Шикарна, дорога, розкішна жінка!", "Які шикарні форми".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що постаріла екссолістка "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала зовнішнім виглядом під час зйомок "Вечірнього Урганта".

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