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13 грудня • оновлено в 06:58
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"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото

3.4т
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Російська актриса та зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася розкішними формами на відвертому фото.

На своїй сторінці в Instagram актриса, яка нещодавно була в центрі скандалу через кокаїн у трусах, опублікувала знімок, на якому позувала у боді та мереживній накидці.

"Для того, щоб зрозуміти жінку, потрібно бути жінкою. Причому потрібно бути саме тією жінкою, яку вам необхідно зрозуміти. Але навіть дотримання всіх цих умов не гарантує вам результат. Доброї ночі, світ", – написала вона.

Бочкарьова в білизні – спокусливе фото

Бочкарьова в білизні – спокусливе фото

instagram / natalia_bochkareva_official

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Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру Бочкарьової. У коментарях написали, що вона приголомшливо виглядає.

"Сексі", "Шикарна, вогонь", "Чудова, сексуальна, красуня. Наталія, ви супер", "Яка краса", – прокоментували користувачі.

"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото
"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото
"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram / natalia_bochkareva_official

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram / natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія Москва
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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