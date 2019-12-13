"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото

Російська актриса та зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася розкішними формами на відвертому фото.

На своїй сторінці в Instagram актриса, яка нещодавно була в центрі скандалу через кокаїн у трусах, опублікувала знімок, на якому позувала у боді та мереживній накидці.

"Для того, щоб зрозуміти жінку, потрібно бути жінкою. Причому потрібно бути саме тією жінкою, яку вам необхідно зрозуміти. Але навіть дотримання всіх цих умов не гарантує вам результат. Доброї ночі, світ", – написала вона.

Бочкарьова в білизні – спокусливе фото instagram / natalia_bochkareva_official

Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру Бочкарьової. У коментарях написали, що вона приголомшливо виглядає.

"Сексі", "Шикарна, вогонь", "Чудова, сексуальна, красуня. Наталія, ви супер", "Яка краса", – прокоментували користувачі.

Наталя Бочкарьова instagram / natalia_bochkareva_official

Наталя Бочкарьова instagram / natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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