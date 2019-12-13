"Шикарна, вогонь": напівгола Бочкарьова схвилювала мережу пікантним фото

Російська актриса та зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова похвалилася розкішними формами на відвертому фото.
На своїй сторінці в Instagram актриса, яка нещодавно була в центрі скандалу через кокаїн у трусах, опублікувала знімок, на якому позувала у боді та мереживній накидці.
"Для того, щоб зрозуміти жінку, потрібно бути жінкою. Причому потрібно бути саме тією жінкою, яку вам необхідно зрозуміти. Але навіть дотримання всіх цих умов не гарантує вам результат. Доброї ночі, світ", – написала вона.
Бочкарьова в білизні – спокусливе фото
instagram / natalia_bochkareva_official
Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру Бочкарьової. У коментарях написали, що вона приголомшливо виглядає.
"Сексі", "Шикарна, вогонь", "Чудова, сексуальна, красуня. Наталія, ви супер", "Яка краса", – прокоментували користувачі.
Наталя Бочкарьова
instagram / natalia_bochkareva_official
Наталя Бочкарьова
instagram / natalia_bochkareva_official
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на грунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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