"Шикарна!" Мейхер розбурхала фанатів величезними грудьми

Відома українська співачка і ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер розбурхала шанувальників пишними грудьми на відвертому фото.

Відповідний знімок зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши розкішну фігуру у відвертій сукні з глибоким декольте.

"Знову до бію. З новими можливостями. З новими людьми", – прокоментувала під кадрами Мехйер.

Мейхер показала розкішні груди в сукню instagram / nadyameiher

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Шанувальники прийшли в захват від фігури співачки, заявивши, що вона виглядає приголомшливо в цій сукні.

Мейхер продемонструвала фігуру в сукні instagram / nadyameiher

"Надя, така ви гарна, моя найулюбленіша, тільки волосся вам довгі більше личать", "Ух, шикарна", "Шикарна сукня, тобі дуже личить", "Ви найпрекрасніша жінка на світі", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мейхер позувала в іншій сукні з глибоким декольте, довівши шанувальників до нестями.

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