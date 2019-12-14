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14 грудня • оновлено в 13:23
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"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни

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Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На знімку, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Асмус позує без нижньої білизни.

Христина Асмус

Христина Асмус

Інстаграм

"Ви серйозно ?! Новий рік вже через 2,5 тижні? Як?! Як так швидко летить час? За моїми відчуттями зараз максимум жовтень) І мені 24, а не 31)", – підписала фото актриса.

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Шанувальники не змогли втриматися, побачивши пікантну фотографію, і засипали Христину компліментами:

"Як Шерон з Основного Інстинкту", "Дуже гарна сукня", "Я тебе не впізнав", "Красуня", "Ви прекрасні", "Шикарна".

Христина Асмус

Христина Асмус

Інстаграм

"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни
"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни
"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни
"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни
"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський комік Гарік Харламов після гучного секс-скандалу навколо Христини Асмус через постільної сцени у фільмі "Текст" вирішив відплатити дружині тією ж монетою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Крістіна Асмус
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