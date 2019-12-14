"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни

Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото.
На знімку, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Асмус позує без нижньої білизни.
Христина Асмус
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"Ви серйозно ?! Новий рік вже через 2,5 тижні? Як?! Як так швидко летить час? За моїми відчуттями зараз максимум жовтень) І мені 24, а не 31)", – підписала фото актриса.
Шанувальники не змогли втриматися, побачивши пікантну фотографію, і засипали Христину компліментами:
"Як Шерон з Основного Інстинкту", "Дуже гарна сукня", "Я тебе не впізнав", "Красуня", "Ви прекрасні", "Шикарна".
Христина Асмус
Інстаграм
Раніше OBOZREVATEL писав, що російський комік Гарік Харламов після гучного секс-скандалу навколо Христини Асмус через постільної сцени у фільмі "Текст" вирішив відплатити дружині тією ж монетою.
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