"Шикарна": Христина Асмус засвітила фото без білизни

Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На знімку, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Асмус позує без нижньої білизни.

Христина Асмус Інстаграм

"Ви серйозно ?! Новий рік вже через 2,5 тижні? Як?! Як так швидко летить час? За моїми відчуттями зараз максимум жовтень) І мені 24, а не 31)", – підписала фото актриса.

Шанувальники не змогли втриматися, побачивши пікантну фотографію, і засипали Христину компліментами:

"Як Шерон з Основного Інстинкту", "Дуже гарна сукня", "Я тебе не впізнав", "Красуня", "Ви прекрасні", "Шикарна".

Христина Асмус Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський комік Гарік Харламов після гучного секс-скандалу навколо Христини Асмус через постільної сцени у фільмі "Текст" вирішив відплатити дружині тією ж монетою.

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