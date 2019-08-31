"Шикарна": Бадоєва викликала захват шанувальників величезним бюстом

Відома телеведуча Жанна Бадоєва розбурхала шанувальників величезними грудьми у відвертому купальнику.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю захоплення серед фоловерів.

"Сьогодні в стрічці дуже багато постів "як я провів літо", і всі із сумом згадують все те, що сталося з ними за ці три місяці. Давайте влаштуємо останній літній вибух лайків і коментарів. Я буду разом з вами заходити до вас в профілі, а також 5 щасливчикам подарую невеликі подаруночки зі зйомок", – привернула увагу шанувальників Бадоєва.

Бадоєва показала розкішний бюст instagram / zhanna_badoeva

Фанати емоційно відреагували на пост телеведучої. "Жанна, ви заряджаєте цей світ щастям і радістю. Спасибі за це", "Красуня", "Яка ви шикарна! Всім відмінної осені", "Промениста", – відреагували шанувальники.

Бадоєва в купальнику instagram / zhanna_badoeva

Бадоєва на відпочинку в купальнику instagram / zhanna_badoeva

Бадоєва з друзями на відпочинку instagram / zhanna_badoeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 року Бадоєва зізналася, що змінила українське громадянство на італійське.

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