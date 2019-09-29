"Шеврон-то російська!" Син Шварценеггера раптово вбрався у шинель офіцера Росії

Син кінозірки та політика Арнольда Шварценеггера Крістофер покрасувався у мережі в шинелі офіцера МВС Росії.
Фото виклав зірковий батько, вітаючи його з Днем народження. Воно відразу ж викликало ажіотаж серед російських користувачів.
Арнольд Шверцнеггер і Крістофер
instagram / schwarzenegger
"Шеврон-то російський на плечі", "До полковника вже син дослужився", "Це напевно дід згадав фільм "Червона спека", – пишуть вони в коментарях.
Деякі навіть допускають, що на Крістофері шинель, яку йому подарував багаторазовий чемпіон Росії з важкої атлетики Михайло Кокляєв.
Крістофер в шинелі з батьком
instagram / schwarzenegger
Арнольд Шверцнеггер і син Крістофер
instagram / schwarzenegger
Happy birthday Christopher, you are such a jewel. I have loved every minute of watching you grow up , you make me so proud every day and I can not wait to see what you become . I love you!
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