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29 вересня • оновлено в 14:06
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/ люди

"Шеврон-то російська!" Син Шварценеггера раптово вбрався у шинель офіцера Росії

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Син кінозірки та політика Арнольда Шварценеггера Крістофер покрасувався у мережі в шинелі офіцера МВС Росії.

Фото виклав зірковий батько, вітаючи його з Днем народження. Воно відразу ж викликало ажіотаж серед російських користувачів.

Арнольд Шверцнеггер і Крістофер

Арнольд Шверцнеггер і Крістофер

instagram / schwarzenegger

"Шеврон-то російський на плечі", "До полковника вже син дослужився", "Це напевно дід згадав фільм "Червона спека", – пишуть вони в коментарях.

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Деякі навіть допускають, що на Крістофері шинель, яку йому подарував багаторазовий чемпіон Росії з важкої атлетики Михайло Кокляєв.

Крістофер в шинелі з батьком

Крістофер в шинелі з батьком

instagram / schwarzenegger

Арнольд Шверцнеггер і син Крістофер

Арнольд Шверцнеггер і син Крістофер

instagram / schwarzenegger

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Російської Федерації почали масово ображати американську співачку Леді Гагу в соціальній мережі Instagram.

Цькування почалася після того, як в ЗМІ повідомили, що артистка переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який нещодавно розлучився з моделлю Іриною Шейк

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Особа
Арнольд Шварцнегер
Теги
шоу-бизнес скандали
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филипп филипыч
филипп филипыч
изолента не той системы))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Осталось научить его говорить "Какие ваши доказательства?" и "Кокаинум!"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Лучше бы этот кроха Арнольда примерил форму немецкого окопного офицера..Она бы,лучше подошла к его полунемецкой рожи...
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