"Шеврон-то російська!" Син Шварценеггера раптово вбрався у шинель офіцера Росії

Син кінозірки та політика Арнольда Шварценеггера Крістофер покрасувався у мережі в шинелі офіцера МВС Росії.

Фото виклав зірковий батько, вітаючи його з Днем народження. Воно відразу ж викликало ажіотаж серед російських користувачів.

Арнольд Шверцнеггер і Крістофер instagram / schwarzenegger

"Шеврон-то російський на плечі", "До полковника вже син дослужився", "Це напевно дід згадав фільм "Червона спека", – пишуть вони в коментарях.

Деякі навіть допускають, що на Крістофері шинель, яку йому подарував багаторазовий чемпіон Росії з важкої атлетики Михайло Кокляєв.

Крістофер в шинелі з батьком instagram / schwarzenegger

Арнольд Шверцнеггер і син Крістофер instagram / schwarzenegger

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Російської Федерації почали масово ображати американську співачку Леді Гагу в соціальній мережі Instagram.

Цькування почалася після того, як в ЗМІ повідомили, що артистка переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який нещодавно розлучився з моделлю Іриною Шейк

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