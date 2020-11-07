Шевченківська премія 2021: названо всіх номінантів

Національна премія імені Тараса Шевченка оголосила номінантів на 2021 рік.

Як повідомляється на сайті комітету премії, наступного року переможців визначать у сфері літератури, журналістики, музики, кіно, арту й театру.

У список номінантів на премію потрапили, зокрема, автор книги про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані, кінострічка "Атлантида" режисера Валентина Васяновича та журналіст Станіслав Асєєв, який провів 28 місяців у російському полоні.

Усі номінантни на Шевченківську премію 2021:

Публіцистика, журналістика

Асєєв Станіслав Володимирович: книга есе "В ізоляції".

Бебик Валерій Михайлович (автор і ведучий), Лященко Юрій Євгенович (генеральний менеджер проєкту), Устюжаніна Анастасія Вікторівна (режисер Телеканалу "Київ"): публіцистичний мульти-медіа проєкт "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol" .

Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена Леонідівна: книга "Щоденник нелегального солдата".

Гальченко Сергій Анастасійович: книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

Житня Людмила Миколаївна: книга "Чорнобиль – очима жінок".

Кіпіані Вахтанг Теймуразович: книга "Справа Василя Стуса".

Палинський Віктор Іванович: книга есе про поетів, прозаїків, художників "Час творити".

Пепа Вадим Іванович: книга "Слово про антського короля Божа".

Романчук Олег Костянтинович: книга публіцистики військового часу "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".

Шевченко Володимир Станіславович: трилогія про Устима Кармалюка: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі ...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

Література

Аніщенко Оксана Олександрівна: книга віршів "Проростай".

Бережко-Камінська Юлія Миколаївна: книга поезії "Невідворотне".

Гургула Ігор Васильович: книга прози "Проза життя".

Жежера Віталій Миколайович: цикл есе "Відкладене літо" і авторські колонки останніх років.

Запека Віталій Леонідович: антивоєнний роман "Цуцик".

Князькиц Орест Миколайович: книга любовної лірики "Таїна високої води".

Концевич Володимир Михайлович: книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицька Світлана Анатоліївна: книги поезій "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

Лебедєва Катерина Володимирівна: роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

Луцишина Оксана Петрівна: роман "Іван і Феба".

Лучук Іван Володимирович: книга "Антропос и бібліон: есеї розмаїті".

Мастерова Валентина Миколаївна: роман "Тобі скажу".

Махно Василь Іванович: роман "Вічний календар".

Михайлюта Олександр Олександрович: роман "Падіння хв'юрера".

Ненцінский Анатолій Йосипович: книга "Голоси і видіння".

Нестерчук Мирон Матвійович: роман-балада "Блакитна сарна".

Поровський Микола Іванович: повість "Щоб в синім небі – стрічка золота".

Рафеенко Володимир Володимирович: роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".

Ремнев Микола Омелянович: роман "Не плач, кохана!".

Стольников Владислав Феліксович: книга віршів "Вітри на сполох".

Чипурко (Чепурко) Богдан Петрович: книга віршів "Дивина".

Герасим'юк Олена: книга віршів "Тюремна пісня".

Музичне мистецтво

Андрусик Олександра Сергіївна (директор агентства), Шімальский Євген Володимирович (співзасновник агентства), Сула Катерина Олександрівна (виконавчий продюсер) – Музичне агентство "ВУХО": цикл "Архітектура голосу".

Ботвинов Олексій Іванович (піаніст): концертна програма "Йоганн Себастьян Бах" Гольдберг-варіації "для фортепіано".

Василевич Юрій Володимирович (сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло Романович (альт саксофон), Москаленко Олександр Миколайович (тенор-саксофон), Гданський Сергій Володимирович (баритон саксофон) – Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України: акустичний проєкт "Український саксофон".

Козаренко Олександр Володимирович (піаніст): цикл концертів: "Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренко", "Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренко", "Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренко".

Курач Юрій Володимирович (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. Майбороди): концертна програма "Над Дніпровою сагою".

Візуальне мистецтво

Вайсберг Матвій Семенович (художник), Живкова Олена Вікторівна (куратор, заступник з наукової роботи): виставка "Матвій Вайсберг в музеї Ханенків".

Євсєєва Тетяна Миколаївна: художній проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки" (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

Михайлов Борис Андрійович (художник): відеопроекція і фотоінсталяцій "Випробування смертю".

Семенюк Василь Іванович (художник): графічне оформлення книги "Кобзар", цикл живописно-графічних творів "Мій Шевченко".

Федірко Анатолій Миколайович (художник): арт-проект "Арт фабрика ім.prof. К. Малевича".

Кіномистецтво

Васянович Валентин Миколайович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник): художній фільм "Атлантида".

Ворожбит Наталія Анатоліївна (режисер, автор сценарію): фільм "Погані дороги".

Іллєнко Михайло Герасимович (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій Володимирович (продюсер), Олександр Кришталович Петрович (оператор), Адамович Роман Сергійович (художник), Рада Іллєнко Іванна Михайлівна (виконавиця ролі Катерини): національний фільм "ТОЛОКА".

Театральне мистецтво

Алексєєв (Ар'є) Павло Валентинович (драматург) Жирков Станіслав Ігорович (режисер): спектакль "Слава Героям" Київського академічного театру "Золоті ворота".

Білоус Андрій Федорович (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колесникова Ніна Анатоліївна (хореограф-постановник), Усеін Бекіров Ризаевич (композитор), Орлов Борис Анатолійович (художник-постановник, виконавець головної ролі): спектакль "Шинель" за однойменною повісті Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

Вовкун Василь Володимирович (режисер), Небесний Іван Васильович (композитор), Іпатьєва Анна Вікторівна (художниця по костюмах): опера "Лис Микита" Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Лавренчук Євген Вікторович (режисер): опера "LaTraviata" Одеського національного академічного театру опери та балету.

Маслобойщиков Сергій Володимирович (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія Микитівна (художник по костюмах), Бегма Олександр Володимирович (композитор): спектакль "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Трунова Тамара Вікторівна (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Ворожбит Наталія Анатоліївна (автор п'єси), Черкашина Оксана Леонідівна (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій Миколайович (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія Ігорівна (виконавиця ролі Юлі): спектакль " погані дороги "Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Сенцов став лауреатом престижної польської премії.