Шерон Стоун зізналася, хто з голлівудських акторів найкраще цілується

Американська актриса і модель Шерон Стоун розповіла, що найкраще з голлівудських акторів цілується Роберт де Ніро.

Як заявила зірка в ефірі шоу "Watch What Happens Live", палкі поцілунки з колегою відбулися під час зйомок фільму "Казино" 1995 року, пише видання Metro.

"Цим актором я захоплювалася найбільше, і упродовж усієї кар'єри думала про те, що хочу сісти навпроти Роберта де Ніро і намагатись тримати себе в руках. Можливо, через мою симпатію і повагу до нього цей поцілунок став вершиною всіх емоцій", – поділилася Шерон.

Поцілунок Шерон Стоун і Роберта де Ніро у фільмі. Page Six

Також зірка зізналася, що ще перед зйомками була закохана в актора і дуже зраділа, коли опинилася з ним на одному знімальному майданчику. Стоун навіть пожартувала, що він міг вдарити її "молотком по голові", і вона все одно була б в захваті від Роберта.

Роберт де Ніро в молодості та зараз. Uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шерон Стоун показала фото в молодості, проте користувачі мережі не впізнали актрису. Деякі подумали, що це Дайан Кітон, інші запитали, чи це не Хілларі Клінтон.